科技股添動力 那指連升四日、道瓊收漲211點

因科技股添加動力，且投資人看好美國經濟即將重新開放，那斯達克綜合指數連漲4日，收復今年以來所有跌幅。

這是自新冠病毒大流行導致非必要商業關閉，引發大規模裁員和歷史性的市場大跌以來，主要股指首度收復全年跌幅。

那指上漲125.27點或1.41%收8976.66點，今年以來上漲近0.1%。蘋果股價上漲1.03%，臉書、亞馬遜和Alphabet也上漲。

那指的反彈主要是由臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet等FAANG大型科技股的大幅上漲帶動。這些股票本季至少上漲15.8%，並且2020全年呈現正值。另一家主要科技股微軟在今年和本季已經上漲超過16%。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼(Ed Yardeni)寫道：「雖然在病毒大危機期間所有人都越來越依賴FAANGM所提供的產品和服務，但它們也可能對政府監管的免疫力加強了。」「它們擁有良好的資產負債表，並能創告大量現金流。」

道瓊工業平均指數上漲211.25點或0.89%收2萬3875.89點。史坦普500指數上漲32.77點或1.15%收2881.19點。儘管如此，兩個投指2020年來仍平均下降10%以上。

部分個股也受惠於經濟解封，包括希爾頓全球酒店集團和米高梅度假村。希爾頓股票上漲1.57%，而米高梅的股票上漲7.33%。嘉年華(Carnival)股價上漲5.46%，而挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)上漲7.91%。

JMP Securities股票主管賴特(Tom Wright)表示：「作為領先指標，股市走勢顯示，經濟狀況並不像媒體上看到的那樣嚴峻。」

上周又有317萬美國人申請失業救濟金，使7周總數達到3350萬人。但是，儘管失業人數繼續上升，但上周申領總數是自新冠病毒被宣布為大流行後的最低水平。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「儘管這些數字令人震驚，但自3月中旬以來，這是最低的申領數據，我們可能走過最嚴重時期。現在可以開始分析重新開放的步伐、業務水平以及新常態。」

加州和紐約等州已經公布逐步重新開放經濟的計畫。包括喬治亞州在內的其他州已經允許一些非必要的企業恢復營運。

TD Ameritrade首席市場策略師奇那漢(JJ Kinahan)表示：「我擔心的是，本月底之前雖有更多州開始恢復生產，但需求不會達到市場預期的水平。」同時，「除了考慮這次行情外，還能把錢投入何處？」

同時，中國4月出口優於預期。海關總署7日公布的數據顯示，出口成長3.5%，而《路透》調查顯示，經濟學者預期該數字為下降15.7%。投資人密切關注中國的最新數據，因中國是最早發布新冠病毒病例，也是首批放鬆封鎖措施的國家之一。

在企業新聞方面，Peloton表示，由於在新冠病毒大流行期間越來越多美國人購買家用健身設備，其第3財季營收增加66%。最重要的是，Peloton看到新客戶的需求，這些客戶在新冠病毒疫情爆發期間開始採購該公司的健身腳踏車。其股價上漲16.01%。