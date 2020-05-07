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森友會刺激銷量！任天堂Switch單年大賣2100萬台
任天堂公司7日發布財報，受惠於Switch主機需求大增，Q4獲利增幅200%，上市6周的《集合啦！動物森友會》更售出破紀錄的1340萬套，證明已進入第4個年頭的Switch主機仍有能力吸引核心支持者以外的客層。
媒體指出，因新冠肺炎疫情大流行，民眾被迫居家避疫，電玩遊戲成為同樂的避風港，不僅凸顯任天堂製作遊戲的能力，更讓Switch主機在全球各地供不應求。
根據財報，任天堂1月至3月營業利潤達895億日圓，遠超過去年同期的297億日圓和分析師原先預期。上個財年共售出2100萬台Switch主機，其中包括620萬台掌上型Switch Light，打破公司事前估計的1950萬台，此外共售出1.4億套遊戲。
動物森友會在助攻主機銷量上也功不可沒，3月20日上市以來已銷出1340萬套，成為新冠疫情下最搶手遊戲。任天堂已要求供應商本財年提高Switch主機產量至2200萬台左右，但自身保守估計將售出1900萬台，且警告新冠肺炎若持續下去，產能有可能受到影響。儘管上財年的財報影響有限，仍有可能推遲部分服務和軟體發布。
不同於競爭對手索尼和微軟，任天堂今年不會發表任何新的硬體。
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