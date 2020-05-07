疫情油價雙利空夾擊 挪威降息至零利率

挪威今天降息1碼，創下有史以來零利率紀錄，這是挪威近2個月來第3度降息，但挪威央行表示，在可預見未來不太可能進一步降息。

挪威央行總裁歐森（Oystein Olsen）說：「政策利率非常有可能在未來一段時間維持不變。」

當被問到會否考慮調降至負利率時，歐森說：「不排除任何可能性。但在當前情況下，我們未設想過進一步調降利率。」

挪威是西歐最大原油與天然氣生產國。挪威央行說，挪威今年國內生產毛額（GDP）將萎縮5.2%。

挪威央行今天的降息動作讓多數經濟學家感到意外，這是自3月中以來，挪威第3度降息，當時的利率是1.5%。

挪威政府同時開始利用全球規模最大的挪威主權財富基金，來支撐危機期間的經濟。