5大因素護體 這家車廠疫情過後可望更強

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
法拉利日前調降財測，但摩根士丹利分析師Adam Jonas認為，這家汽車公司可望安然度過新冠肺炎危機，甚至比疫情爆發前更強大。美聯社
法拉利日前調降財測，但摩根士丹利分析師Adam Jonas認為，這家汽車公司可望安然度過新冠肺炎危機，甚至比疫情爆發前更強大。美聯社

新冠肺炎疫情導致全球經濟急凍，各行各業哀鴻遍野，汽車工業也不例外。但摩根士丹利分析師Adam Jonas認為，有一家汽車公司可望安然度過這場危機，毫髮無傷，甚至比疫情爆發前更強大。

巴隆周刊（Barron's）報導，最近汽車製造商的確傳出一些好消息。通用汽車（GM）日前公布第1季盈餘優於預期，股價應聲躍漲。電動車大廠特斯拉（Tesla）一連數季表現令人刮目相看，過去一年來股價飆漲逾200%。

但Jonas指的不是通用，也不是特斯拉，而是法拉利（Ferrari）。他並舉出五大理由支持自己的論點。

1. 資產負債表

法拉利今年可望產生正的自由現金流。據Jonas的模型估計約1.5億美元，華爾街分析師的共識預測值更高達2億美元。相較下，分析師估計主流車廠福特（Ford）今年可能燒錢20億至30億美元。

2. 新車款

法拉利預定在2020年推出四款新車，包括SF90 Stradale、812 GTS、F8 Spider，以及「羅馬」（Roma）豪華旅行跑車。Jonas表示，2021年可望再推出兩款。新車款推出可望刺激新需求，無論經濟大環境如何。

3. 一級方程式賽車

這方面的益處不明顯，但一級方程式（F1）賽車對最高級賽車的部分新規定延到2022年實施，有助於法拉利近期內降低成本、節省支出。該公司財務年報未列出F1支出細項。

4. 品牌

Jonas在6日發布的報告中指出，法拉利品牌光環歷久不衰，未來品牌授權商機有增無減。而且法拉利聚焦電競（esports），可望吸引年輕世代成為法拉利的粉絲。

5. 財測指引不好高騖遠

眾多企業以新冠肺炎疫情使展望不明為由取消全年財測，但法拉利4日公布上季財報時竟反其道而行，發布財測指引，預估稅前息前折舊攤銷前盈餘（Ebitda）約11億美元，雖比公司主管原先估計的14億美元少了些，上季獲利也低於預期，但4日股價照漲7%，顯示投資人對法拉利信心堅定，認為富裕顧客會繼續捧場。

除了Jonas提到的這五點，法拉利每年只賣大約1萬部跑車也有幫助，這讓法拉利既是汽車股也是精品股，股價預期本益比約35倍，遠高於通用的5倍。

Jonas給法拉利股票相當於「買進」的評價，目標股價為每股180美元，約比目前價位高15%。今年來法拉利股價下跌約5%，跌幅比道瓊和標普500指數輕微。

法拉利 新冠肺炎 疫情

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