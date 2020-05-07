美股道瓊開盤上漲250點 投資人押注經濟反彈

美股三大指數7日開盤全面上漲，道瓊工業指數一度上漲257點或1%；投資人押注美國經濟即將重啟，且國際油價回升。

標普500指數上漲1.3%，那斯達克指數上揚1.29%，今年以來的表現也轉正。

能源股帶領美股上攻，因是國際油價7日跳漲近10%；本周以來，油價已上漲逾30%。希爾頓全球公司（Hilton Worldwide）與美高梅國際酒店集團（MGM Resort）等受惠於經濟重啟的個股，股價也上漲。

美國最新一周（5月2日止）首度申領失業給付的人數為316.9萬人，高於經濟學者預估的300萬人，且連續第6周超過百萬人，過去7周來總申領人數共達3,350萬人，顯示新冠肺炎疫情仍持續打擊美國就業，經濟復甦步伐將相當遲緩。

申領失業救濟金的人數持續增加，但上周的新增人數是世界衛生組織（WHO）3月中把新冠肺炎被定性為「全球大流行」（pandemic）以來最低。Bleakley Advisory Group分析師Peter Boockvar表示：「現在我們可以開始分析經濟重啟的步調了。」