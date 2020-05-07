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「健身界的蘋果、Netflix」 健身平台派樂騰財報亮眼

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
新冠疫情提振在家健身的需求，助健身器材和媒體公司派樂騰上季財報由於預期。 路透
新冠疫情提振在家健身的需求，助健身器材和媒體公司派樂騰上季財報由於預期。 路透

美國健身器材和媒體公司派樂騰（Peloton）財報與財測均優於預期，主因新冠疫情提振飛輪車需求，創辦人佛利（John Foley）表示，疫情使該公司的成長軌跡加速，且人們不會急著重回擁擠的健身房。

派樂騰6日盤後公布會計年度第3季財報，營業收入淨額5.25億美元，終端連網健身訂閱數88.6萬人，總會員數260萬人，毛利率46.8%，經調整後營業利益2,350萬美元。此外，該公司也上修2020年會計年度財測。

派樂騰推出免費體驗宣傳之際，數位健身平台用戶數在3月16日至4月30日期間激增110萬人；該公司希望這項策略能讓免費體驗用戶轉為付費會員，最終購買該公司的飛輪車或跑步機。

派樂騰表示，飛輪車需求在上季後段顯著成長，且延續至本季；佛利說：「我認為疫情加速了公司的10年成長軌跡，加快了兩到三年。我們並未改變策略，但人們對在家健身的興趣升高，避免前往健身房的人也增多，促使更多人選擇派樂騰。」

他並表示：「我認為人們不會急著重回擁擠的健身房、使用老式健身器材。」

派樂騰成立於2012年，該公司自稱，「創新打造整合直播教學課程的飛輪車與跑步機」，並「成功開拓全新線上互動式健身市場，以賣硬體綁軟體的方式，可說是健身界的『蘋果』；服務訂閱模式可說是健身界的Netflix，且搭上直播平台列車，把健身、科技、音樂、潮流、網紅結合成全新的健身商品與服務」。

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