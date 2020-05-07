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十年來首見！好市多上月同店銷售下滑

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
零售巨擘好市多（Costco）上月同店銷售下滑，為十年來首見。路透
零售巨擘好市多（Costco）上月同店銷售下滑，為十年來首見。路透

零售巨擘好市多Costco）上月同店銷售下滑，為十年來首見，主因新冠肺炎疫情抑制客流量和限縮部分服務業務，汽油價格下跌更是進一步侵蝕銷售。

好市多6日公布，在截至5月3日這四周期間，剔除汽油價格和匯率波動的同店銷售，下滑0.5%，為2009年7月以來首見單月下滑；若包含上述變動因素，銷售下滑4.7%。

好市多說：「疫情衝擊4月銷售表現。」好市多表示，居家禁令、社交距離等措施，導致客流量和銷售數字下降，也使得美食區和光學眼鏡部等部門縮減服務。

好市多指出，整體而言，疫情和低油價導致同店銷售下滑12%；若剔除油價與匯率波動影響，以及光學眼鏡部門、好市多旅遊（Costco Travel）、西式餐飲部、聽力中心、相片沖洗等服務部門，銷售則是成長8.6%。

儘管疫情衝擊4月銷售，好市多6日說：「過去四周以來，我們看到銷售和客流量逐周改善。」發言人上周表示，隨著解除防疫措施的州數增加和勞工恢復上班，部分好市多門市正恢復正常營業時間。

好市多 Costco

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