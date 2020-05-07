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印度加入「去中國化」行列 向逾1,000家美企招手

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
印度官員透露，政府已與一千多家美企接觸，爭取吸引這些公司遷出中國大陸。美聯社
印度官員透露，政府已與一千多家美企接觸，爭取吸引這些公司遷出中國大陸。美聯社

美國總統川普對中國大陸處理新冠疫情失當的指責，料將使全球貿易關係惡化，許多政府和企業準備把資源移出大陸，尋求供應鏈多元化。消息人士指出，印度政府正向逾1,000家美國企業招手，試圖吸引他們遷出大陸。

彭博資訊報導，印度官員透露，政府4月時與逾1,000家美企接觸，並透過海外代表團，向有意遷出大陸製造業者提出獎勵方案，希望吸引包括醫療器械巨頭亞培（Abbott Laboratories）在內的美國公司移出大陸。

印度官員表示，相關討論涉及550多種產品，印度優先爭取的是醫療設備供應商、食品加工、紡織品、皮革以及汽車零件製造商等企業。官員也透露，可望獲得醫療產品和設備產業的美企青睞，目前正與美敦力（Medtronic）、亞培就遷往印度進行協商。

對印度總理莫迪而言，投資大幅成長將有助支撐受到新冠疫情相關封鎖措施嚴重衝擊的經濟，也有助追趕進度，邁向製造業占國內生產毛額（GDP）比重在2022年時提升至25%的目標。

美國、歐盟、日本的政府和企業也正設法讓供應鏈多元化，日本已撥款22億美元幫助製造商將生產基地遷出中國，歐盟成員國則計畫減少對大陸供應商的依賴。川普政府正在推動設立多邊性質的「信任夥伴」聯盟「繁榮經濟網路」，以降低美國生產業務對大陸的依賴，推動全球供應鏈「去中國化」。

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