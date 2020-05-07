疫情助攻！任天堂Switch主機銷售量優於預期

日本遊戲大廠任天堂的Switch遊戲主機上一會計年度的銷售量優於預期，反映新冠疫情迫使民眾居家避疫之際，遊戲和其他娛樂的需求暢旺。

任天堂今（7）日表示，截至3月底止的上一會計年度共售出2,100萬台Switch，超越公司預估的1,950萬台；營業利益為895億日圓（8.42億美元），遠高於前一年度的297億日圓。

任天堂遊戲「集合啦！動物森友會」熱賣，為該公司帶來豐厚利益。這款風格療癒的遊戲上市時，剛好搭上民眾被迫待在家裡，試圖透過各種方式和親朋好友聯繫的時機，成了防疫期間的慰藉。

這款遊戲的爆紅，已讓Switch在全球各地供不應求。彭博新聞4月報導，任天堂已要求供應商將Switch今年度的產量增加至約2,200萬台。

不過，製造業普遍面臨零件短缺，可能拖累任天堂的增產計畫。同時，這波需求也可能隨著人們對疫情的恐懼散去而消退。任天堂的遊戲主機通常在發售後的第四年開始流失銷售動能。

對任天堂來說，Switch在本會計年度上半年的銷售量至關緊要。對手Sony和微軟都計劃在今年底推出新一代遊戲主機，搭配極具吸引力的遊戲作品。任天堂今年稍早表示，並未計劃在今年推出新硬體。