快訊

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情助攻！任天堂Switch主機銷售量優於預期

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
拜疫情限制措施所賜，任天堂Switch上一會計年度的銷售量優於預期。路透
拜疫情限制措施所賜，任天堂Switch上一會計年度的銷售量優於預期。路透

日本遊戲大廠任天堂Switch遊戲主機上一會計年度的銷售量優於預期，反映新冠疫情迫使民眾居家避疫之際，遊戲和其他娛樂的需求暢旺。

任天堂今（7）日表示，截至3月底止的上一會計年度共售出2,100萬台Switch，超越公司預估的1,950萬台；營業利益為895億日圓（8.42億美元），遠高於前一年度的297億日圓。

任天堂遊戲「集合啦！動物森友會」熱賣，為該公司帶來豐厚利益。這款風格療癒的遊戲上市時，剛好搭上民眾被迫待在家裡，試圖透過各種方式和親朋好友聯繫的時機，成了防疫期間的慰藉。

這款遊戲的爆紅，已讓Switch在全球各地供不應求。彭博新聞4月報導，任天堂已要求供應商將Switch今年度的產量增加至約2,200萬台。

不過，製造業普遍面臨零件短缺，可能拖累任天堂的增產計畫。同時，這波需求也可能隨著人們對疫情的恐懼散去而消退。任天堂的遊戲主機通常在發售後的第四年開始流失銷售動能。

對任天堂來說，Switch在本會計年度上半年的銷售量至關緊要。對手Sony和微軟都計劃在今年底推出新一代遊戲主機，搭配極具吸引力的遊戲作品。任天堂今年稍早表示，並未計劃在今年推出新硬體。

動物森友會 任天堂 Switch 新冠肺炎

延伸閱讀

居家避疫帶動科技新商機 法人看好這個產業後勢可期

動物森友會歐美玩家討論雜草 Facebook官方誤當大麻交易

這裡有Switch現貨！家樂福線上購物12點開賣動森版主機組合包

微軟將以每月更新形式 揭曉更多Xbox Series X相關消息

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

疫情助攻！任天堂Switch主機銷售量優於預期

日本遊戲大廠任天堂的Switch遊戲主機上一會計年度的銷售量優於預期，反映新冠疫情迫使民眾居家避疫之際，遊戲和其他娛樂的...

疫情重創美國經濟 股神巴菲特四顧茫茫無好股

疫情重創美國經濟，波克夏上季虧損近五○○億美元。即便如此，巴菲特對美股長線抱持樂觀心態，要求投資人不要和美國作對，而現在買股未必是最低點。

運動賽事全停 愛迪達慘虧 為何Nike還在笑？

傳統零售業受到疫情衝擊，搖搖欲墜，非民生必需品的消費者品牌，要如何度過這個嚴峻的寒冬？當對手業績大幅下滑的時刻，為何Nike沒有衰退？

馬斯克為小孩取怪名X Æ A-12 加州：不合規定

特斯拉與Space X執行長馬斯克和加拿大歌手格萊姆絲（Grimes）近日迎來兩人的第一個小孩，並且取名為X Æ A-1...

馬斯克稱兒子名叫「X Æ A-12」網友分析謎樣字串的意涵

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布，32歲的歌手女友生下一子，有網友問及兒子的名字，他留下一串奇妙文字，引起熱議。 馬斯克5日在推特宣布喜訊，他和歌手女友格萊姆斯（G

聯準會博拉德：失業率有可能竄升至20%

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）6日表示，本周五將公布的4月就業數據可能會是美國史上最糟之...

美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

美股周三（6日）收跌，因金融股和防禦類股走弱，且數據顯示4月美國民間企業4月創下最高裁員人數紀錄。凸顯疫情對經濟的影響。...

經濟數據不佳 道瓊收跌218點

道瓊工業平均指數和史坦普500指數3天來首次下跌，因投資人面對重新開放經濟的展望以及慘淡的美國就業數據。

藝電、動視暴雪 繳佳績

美國兩大電玩遊戲業者藝電（Electronic Arts）與動視暴雪（Activision Blizzard）上季財報皆亮眼，因為民眾在居家避疫期間尋求娛樂與社交連結。

肉價變貴 人造肉大賣

美國人造肉品牌Beyond Meat上季營收成長逾一倍，獲利轉正，顯示在新冠肺炎疫情衝擊食品供應鏈的情況下，Beyond Meat的合作夥伴與零售業者大舉採購人造肉。

溫蒂窘境…沒漢堡可賣

速食連鎖業者溫蒂漢堡（Wendy's）近兩成美國門市已無法供應漢堡，原因是美國部分肉品加工廠停擺，引發肉品短缺，凸顯新冠肺炎疫情對速食業者帶來的衝擊。

熱門新聞

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

向全國致歉 三星第三代掌門：子女不接班

美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

美失業3千多萬人不算慘 這國逾1.2億人因封鎖措施失業

美洲駝抗體可對付新冠病毒 成為抗疫新希望！

影／LG印度化工廠有毒氣體外洩！至少13死5000人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。