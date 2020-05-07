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Apple Watch上季熱賣出貨勁增22% 仁寶等台廠續受惠

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
在全球智慧手表領域，蘋果Apple Watch上季市占率超過55%，三星電子居次，Garmin位居第三。 （圖／彭博資訊）
在全球智慧手表領域，蘋果Apple Watch上季市占率超過55%，三星電子居次，Garmin位居第三。 （圖／彭博資訊）

蘋果公司在第1季依然稱霸智慧手表市場，囊括逾半的市占率。與此同時，新冠病毒疫情促使消費者利用穿戴裝置追蹤健康狀態，帶動全球智慧手表首季整體出貨量增加20%。

根據研調機構Strategy Analytics的數據，全球第1季智慧手表出貨量達1,370萬支，在手機等消費者電子產品領域全球出貨量下滑之際逆勢熱賣。蘋果的市占率提高1個百分點至55.5%。

Apple Watch現在被視為是蘋果關鍵的成長產品之一。根據廣發證券（GF Securities）分析師Jeff Pu的資料，台灣的仁寶與廣達是Apple Watch的組裝合作夥伴。

Strategy Analytics表示，蘋果Apple Watch上季出貨760萬支，比去年同期勁增22.6%，市占率攀抵兩年來最高；三星電子居次，市占率13.9%，上季出貨190萬支；Garmin以8%市占率位居第三，出貨110萬支。

Strategy Analytics主管Woody Oh表示：「由於疫情緣故，我們預期第2季全球智慧手表出貨大幅度減緩。」「然而，今年下半年之後將見到大幅回升，因為全球消費者日益重獲信心，更多零售店重新開放。」

Apple Watch上季市占率提升。（圖／路透）
Apple Watch上季市占率提升。（圖／路透）

疫情 Apple Watch

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