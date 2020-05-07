馬斯克為小孩取怪名X Æ A-12 加州：不合規定

特斯拉與Space X執行長馬斯克和加拿大歌手格萊姆絲（Grimes）近日迎來兩人的第一個小孩，並且取名為X Æ A-12．馬斯克（X Æ A-12 Musk）。但負責小孩出生登記的主管單位已向八卦媒體證實，這個名字不符合取名的規定。

格萊姆絲親自在推特解釋，「X」代表「未知變量」；「Æ」是精靈字母「Ai」，代表「愛」和/或人工智慧；A-12則指洛馬為中情局打造的A-12偵察機，也是兩人都喜歡的SR-71「黑鳥」偵查機的前身。

格萊姆絲指出，A-12偵查機沒有武器或防護，只有速度，戰鬥力超強，卻又非暴力。A-12在開發階段的內部代號則是「大天使」（Archangel），這也是格萊姆絲自稱最喜歡的歌，但沒有進一步解釋，她另外還在推文最後補上意義不明的金屬老鼠符號。

BBC指出，Æ是A和E的連字，發音同現代英文的「Ash」，可見於拉丁文和古英文，目前絕大多數時候已不再使用，但仍獲丹麥文、挪威文和冰島文列為字母。目前不清楚X Æ A-12怎麼發音，但網友提出的「X Ash Archangel」已獲得馬斯克點讚。

據信格萊姆絲是在加州生下X Æ A-12，但州法規定取名必須使用26個英文字母，不接受象形文字、表意文字和讀音符號。加州公衛部重要記錄辦公室（Department of Public Health Vital Records Office）向TMZ證實，X Æ A-12使用數字和符號，不符州法規定。