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馬斯克稱兒子名叫「X Æ A-12」網友分析謎樣字串的意涵

聯合新聞網 / 綜合報導
馬斯克的女友日前為他產下一子。圖取自推特
馬斯克的女友日前為他產下一子。圖取自推特

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布，32歲的歌手女友生下一子，有網友問及兒子的名字，他留下一串奇妙文字，引起熱議。

馬斯克5日在推特宣布喜訊，他和歌手女友格萊姆斯（Grimes）產下兩人第一個愛的結晶，是個男孩，他寫下「媽媽和寶寶都好」的訊息。有網友好奇問他孩子的名字，馬斯克調皮地留下一串謎樣的文字「X Æ A-12 Musk」。

網友們試圖解謎這串文字的意義，也有人討論這該怎麼唸？一名網友在Reddit分析，他指出「Æ」是A和E的合體字，通常用在從拉丁文借來的字句，發音為「ash」。

至於A-12可能是代表洛克希德 A-12 偵察機（Lockheed A-12），軍用代號為「Archangel」（大天使），象徵馬斯克對飛機的興趣和格萊姆斯對聖經意義的喜愛。所以「X Æ A-12 Musk」可能代表「X Ash Archangel Musk」。

這名網友提出另一種猜測，他表示格萊姆斯的專輯裡有一首自創曲叫「4ÆM」，意思是「for Æ Musk」，歌詞中提到「我在空中寫你的星座」，推測小孩的名字可能與星座有關。

格萊姆斯6日在推特發文拆解馬斯克的密碼，她指出X代表未知的變數，Æ是AI人工智慧的精靈語，A-12是馬斯克與她最愛的戰機「SR-71 黑鳥式偵察機」的後繼機型，代表速度、善戰但不暴力。

48歲的馬斯克與32歲歌手格萊姆斯2018年開始交往，格萊姆斯是頭一次當媽，馬斯克先前已經有5個兒子。馬斯克離過3次婚，其中2次還是同一人。

馬斯克 特斯拉

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