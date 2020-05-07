巴西降息3碼至3% 預料還會進一步調降利率

巴西央行6日宣布降息3碼，利率降至3%的歷史低點，在疫情消除通膨壓力、大幅打擊經濟之際，進一步寬鬆貨幣政策。

巴西央行將基準的Selic利率調降3碼至3%，為連續第七次降息，且降息幅度超越市場預期。在參與彭博調查的37位經濟學家中，只有8人預期有如此大的降息幅度，28名分析師預期降息2碼，1人預期按兵不動。

央行決策聲明指出，委員會預期還會有一次最終的貨幣調整來數當前的貨幣寬鬆周期，幅度不會比這次還大。

巴西加入墨西哥和菲律賓等國家的行列，在經濟展望迅速惡化的情況下，推出更多的貨幣刺激措施。新冠病毒疫情衝擊信心、導致需求降低，工廠關閉則損害供應。分析師預期巴西4月將出現通縮。

Sul America Investimentos Dtvm首席經濟學家羅沙表示： 「在第2季，我們的國內生產毛額（GDP）數據可能創有史以來最糟。」