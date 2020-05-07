聯準會博拉德：失業率有可能竄升至20%

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）6日表示，本周五將公布的4月就業數據可能會是美國史上最糟之一，但如果新冠病毒大流行得到控制，就業可能在今年下半年大規模復甦。

博拉德接受財經媒體CNBC訪問時表示，美國勞工部8日將公布的4月非農就業報告將是「有史以來最糟糕之一」，失業率有可能會達20%。

博拉德說：「但這是預料之中的，因為民眾正在使用失業保險計畫取得疫情紓困。」

ADP就業報告顯示，美國民間企業上月裁員逾2,000萬人，原因是疫情導致商店關閉、企業削減工作職位。

投資人正等待美國勞工部將在8日公布的就業數據，經濟學家預估美國4月失業率將竄升至16%，高於前月的4.4%。經濟學家預期，非農就業人口上月減少約2,100萬人。

博拉德說：「失業率將非常高。我們認為20%也不無可能，甚至會更高。現在有了中小企業薪酬保障計畫，鼓勵企業即使沒那麼多業務，但仍要維持為員工發薪。」

博拉德表示，疫情危機對經濟的影響主要在第2季，第3季經濟可望恢復快速成長，「在第3季，將是過度的一季，但我預期會有相對較快的成長。接著，希望到第4季，我們將完成這一過程」。

博拉德說，如果經濟紓困計畫運作得宜、疫情獲得充分控制，年底失業率回落至個位數，他也不會感到意外。