美元指數站穩100關卡　數據慘淡提升避險貨幣需求

避險貨幣日圓和美元周三（6日）上漲，因投資人在全球經濟數據慘淡之際尋求避險。

美元指數6日上揚0.38%至100.09，再度站穩100大關。

日圓兌美元升值0.4%，至106.10日圓兌1美元，盤中一度升至106.06日圓，為七周高點。日圓兌歐元也升至三周半高點。

歐元兌美元貶值0.3%，至1歐元兌1.0801美元，盤中觸及近兩周低點。在德國憲法法院對德國參與歐元區經濟刺激計畫提出質疑後，歐元再次走貶。此外，歐元區和英國製造業數據低迷，也削弱歐元和英鎊走勢。

儘管美國4月民間就業數減少2,023.6萬人，創紀錄減幅，但美元守住漲幅。Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示，「隨著許多人準備迎接周五即將出爐的就業數據，避險貨幣可能有較佳的表現」。