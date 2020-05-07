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黃金跌逾1% 國際油價連漲多日後回跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價連漲多日後回跌。（圖／美聯社）
國際油價連漲多日後回跌。（圖／美聯社）

國際油價創下連五天漲勢後，6日收盤挫跌，布蘭特油價跌破30美元關卡，因美國原油庫存增加，柴油庫存猛增，抵銷石油輸出國組織（OPEC）減產帶來的提振力道。黃金期貨6日創逾兩周最大跌幅，因市場風險偏好升溫，降低黃金的避險吸引力。

國際油價回跌

紐約原油6月期貨7日盤初由紅翻黑，下跌逾1%至每桶23.71美元，6日結算價跌0.57美元，跌幅2.32%，報每桶23.99美元。

布蘭特原油6月期貨6日結算價下跌1.25美元，跌幅4%，報每桶29.72美元，為連漲六日後首次下跌。

目前市場正密切關注OPEC新一輪減產協議的落實情況，產油國將從5月1日起減產創紀錄的每日970萬桶，相當於疫情危機導致石油消費和價格下滑之前全球需求的10%左右。

交易商和產業消息人士表示，伊拉克尚未通知經常購買其石油的買家將減少出口，這凸顯該國全面落實OPEC+減產協議方面有執行上的難度。不過，俄羅斯5月頭五天的石油產量降至每日875萬桶，接近本身的減產目標。

美國能源資訊署（EIA）6日表示，上周美國原油庫存連續第15周增加，截至5月1日當周增加460萬桶，至5.322億桶，但增幅低於預期，餾分油庫存猛增，但汽油庫存連續第二周下降，凸顯需求出現緩慢復甦。

多倫多道明銀行商品策略主管Bart Melek表示：「我們將在一段時間內繼續面臨供過於求、需求低迷的狀況。我不認為紐約原油期貨價格會從目前的23.50美元上漲很多，而且短期內存在下滑風險。」

金價

國際金價6日收盤跌逾1%，因美元走強，且黃金冶煉廠恢復運作將增加黃金供應，相關預期讓金市承受壓力，再加上各國開始鬆綁防疫封鎖措施，投資者風險偏好逐步改善。

國際黃金現貨收盤跌1.1%，至每英兩1,686.50美元。

美國黃金期貨跌1.3%，結算價報每英兩1,688.50美元。在全球兩家最大的黃金冶煉業者表示正在恢復大多數運作後，美國黃金期貨與倫敦現貨黃金差價縮小至僅2美元左右。

道明證券商品策略主管Bart Melek表示：「這可能是兩個因素共同作用的結果，即紐約商品期貨交易所獲得更多供應，且隨著風險偏好增強和美元反彈，市場對黃金的興趣可能略有下滑。」

油價 OPEC 金價

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