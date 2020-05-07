台股ADR漲跌互見 台積電隨費半走揚

南韓最大財團三星集團副會長李在鎔六日就接班、阻撓工會成立等問題發表聲明，表示公司在發展過程中未能嚴格堅守法律和道德，辜負國民期待，就此向全體國民道歉，並宣布不會把公司的經營權交由其子女繼承。五十一歲的李在鎔是三星第三代掌門。

2020-05-07 00:37