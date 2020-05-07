台股ADR漲跌互見 台積電隨費半走揚
台股ADR周三漲跌互見，台積電漲0.81%，較台北交易股價溢價5.35%。
道瓊工業指數6日收盤下跌218.45點，跌幅0.91%，報23,664.64點；標普500指數收跌20.02點，跌幅0.70%，報2,848.42點；納斯達克指數收高45.27點，漲幅0.51%，報8,854.39點。
費半指數收盤大漲逾1%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.29 -0.69
中華電 CHT 36.65 -0.27
台積電 TSM 52.13 +0.81
聯電 UMC 2.48 -0.80
資料來源：彭博資訊
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