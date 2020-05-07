美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

美股周三（6日）收跌，因金融股和防禦類股走弱，且數據顯示4月美國民間企業4月創下最高裁員人數紀錄。凸顯疫情對經濟的影響。不過科技股逆勢上漲，投資人繼續押注蘋果和微軟在全球「居家」的新常態下會表現出色。

道瓊工業指數6日收盤下跌218.45點，跌幅0.91%，報23,664.64點；標普500指數收跌20.02點，跌幅0.70%，報2,848.42點，兩大指數為三天來首次以跌作收。

納斯達克指數收高45.27點，漲幅0.51%，報8,854.39點，尾盤漲幅收斂。

金融股和其它景氣類股下跌，在標普500指數11個類股中，只有兩個類股上漲。

Tallbacken資本顧問公司執行長Michael Purves表示：「我們正面臨一場非常脆弱的漲勢。收盤前的拋售令人感覺不佳。」

美國4月民間就業人數大減2,023萬人，創有數據以來最大減幅，原因是新冠病毒疫情爆發，導致企業被迫關閉，重創美國經濟，拖累整體就業市場工作職位減少。美國勞工部將於周五發布更全面的4月非農就業報告。

Baird投資策略師Willie Delwiche表示：「談論就業機會大規模流失是一回事，一下子看到數據又是另一回事，我認為這是漲勢暫停的部分原因。」

美國人力資源管理協會（SHRM）最新的調查發現，半數美國小企業可能因疫情而倒閉。MUFG聯合銀行首席金融經濟學家Chris Rupkey表示：「有一點可以肯定的是，這場疫情已經造成了大蕭條強度的失業潮，這代表復甦所需時間可能比許多人認為的要長。」

個股方面，通用汽車股價大漲3%，主因第1季獲利優於預期，並表示計劃5月18日讓大部分北美工廠復工。

西方石油公司（Occidental Petroleum）股價大跌12.5%，原因是該公司首季大幅虧損後，考慮籌募新的資金或進行債轉股。

蘋果公司股價收漲1%，報每股300.63美元。微軟漲幅也逼近1%。