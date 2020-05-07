快訊

是否邀請台灣參加WHA？譚德塞不回覆找人代打

美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
就業數據拖累美股6日回檔。（圖／路透）
就業數據拖累美股6日回檔。（圖／路透）

美股周三（6日）收跌，因金融股和防禦類股走弱，且數據顯示4月美國民間企業4月創下最高裁員人數紀錄。凸顯疫情對經濟的影響。不過科技股逆勢上漲，投資人繼續押注蘋果和微軟在全球「居家」的新常態下會表現出色。

道瓊工業指數6日收盤下跌218.45點，跌幅0.91%，報23,664.64點；標普500指數收跌20.02點，跌幅0.70%，報2,848.42點，兩大指數為三天來首次以跌作收。

納斯達克指數收高45.27點，漲幅0.51%，報8,854.39點，尾盤漲幅收斂。

金融股和其它景氣類股下跌，在標普500指數11個類股中，只有兩個類股上漲。

Tallbacken資本顧問公司執行長Michael Purves表示：「我們正面臨一場非常脆弱的漲勢。收盤前的拋售令人感覺不佳。」

美國4月民間就業人數大減2,023萬人，創有數據以來最大減幅，原因是新冠病毒疫情爆發，導致企業被迫關閉，重創美國經濟，拖累整體就業市場工作職位減少。美國勞工部將於周五發布更全面的4月非農就業報告。

Baird投資策略師Willie Delwiche表示：「談論就業機會大規模流失是一回事，一下子看到數據又是另一回事，我認為這是漲勢暫停的部分原因。」

美國人力資源管理協會（SHRM）最新的調查發現，半數美國小企業可能因疫情而倒閉。MUFG聯合銀行首席金融經濟學家Chris Rupkey表示：「有一點可以肯定的是，這場疫情已經造成了大蕭條強度的失業潮，這代表復甦所需時間可能比許多人認為的要長。」

個股方面，通用汽車股價大漲3%，主因第1季獲利優於預期，並表示計劃5月18日讓大部分北美工廠復工。

西方石油公司（Occidental Petroleum）股價大跌12.5%，原因是該公司首季大幅虧損後，考慮籌募新的資金或進行債轉股。

蘋果公司股價收漲1%，報每股300.63美元。微軟漲幅也逼近1%。

疫情 標普

延伸閱讀

美議員和駐聯合國大使 推文支持台灣參與WHA

經濟數據不佳 道瓊收跌218點

別說患難見真情！各國爭相援美打什麼盤算

經濟重啟樂觀預期升溫 美股道瓊早盤上揚

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

美股周三（6日）收跌，因金融股和防禦類股走弱，且數據顯示4月美國民間企業4月創下最高裁員人數紀錄。凸顯疫情對經濟的影響。...

向全國致歉 三星第三代掌門：子女不接班

南韓最大財團三星集團副會長李在鎔六日就接班、阻撓工會成立等問題發表聲明，表示公司在發展過程中未能嚴格堅守法律和道德，辜負國民期待，就此向全體國民道歉，並宣布不會把公司的經營權交由其子女繼承。五十一歲的李在鎔是三星第三代掌門。

點出十大危險趨勢 羅比尼：全球面臨更大蕭條

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，新冠肺炎疫情使世界面臨的困境更嚴峻，他特別點出十大危險趨勢，將使全球經濟在2020年代稍後出現一場L型的「更大蕭條」（Greater Depression） 。

經濟數據不佳 道瓊收跌218點

道瓊工業平均指數和史坦普500指數3天來首次下跌，因投資人面對重新開放經濟的展望以及慘淡的美國就業數據。

藝電、動視暴雪 繳佳績

美國兩大電玩遊戲業者藝電（Electronic Arts）與動視暴雪（Activision Blizzard）上季財報皆亮眼，因為民眾在居家避疫期間尋求娛樂與社交連結。

肉價變貴 人造肉大賣

美國人造肉品牌Beyond Meat上季營收成長逾一倍，獲利轉正，顯示在新冠肺炎疫情衝擊食品供應鏈的情況下，Beyond Meat的合作夥伴與零售業者大舉採購人造肉。

溫蒂窘境…沒漢堡可賣

速食連鎖業者溫蒂漢堡（Wendy's）近兩成美國門市已無法供應漢堡，原因是美國部分肉品加工廠停擺，引發肉品短缺，凸顯新冠肺炎疫情對速食業者帶來的衝擊。

【名家觀點】學巴菲特投資 超前部署得看3數字

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，隨著疫情可望逐漸趨緩，民眾關心投資如何「超前部署」，不過「股神」巴菲特日前表示「目前還沒找到吸引人的標的」。至於投資人要如何抓對時間逢低布局，除了要注意「二低一高」的現象，投資更要避開一些地雷，超前部署才有機會超前獲利。

美企4月裁員逾 2,000 萬人

新冠疫情限制措施使美國商業活動幾乎停擺，有「小非農」之稱的ADP的就業報告指出，美國民間企業4月裁員逾2,000萬人，為18年來最慘紀錄，顯示封鎖措施可能對美國經濟造成不易抹滅的衝擊。

迪士尼上季淨利銳減91% 串流服務用戶大增成亮點

受新冠肺炎疫情衝擊，迪士尼公司（Walt Disney）上季營業利益銳減37%，預估全球經濟趨緩將在可預見未來影響旗下所有的事業，但串流服務Disney+用戶已超過5,400萬人，成為這個娛樂集團的罕見亮點。

黃金ETF持有現貨突破 3,000 噸

儘管全球股票上漲，再加上各國邁向解除封鎖措施，帶動風險偏好情緒增溫，但黃金仍吸引一批支持人士，黃金擔保的指數股票型基金（ETF）持有黃金量突破3,000噸，創下新高紀錄。

熱門新聞

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

美五歲童開休旅上路去買車 網友驚：踩得到油門？

分不清要貼標籤！機率僅有兩億分之一 英女產下同卵三胞胎

偷給酒和手機與男囚發生性關係 26歲性感女獄警被捕

股神看壞我看好 投資人連續44天敲進航空ETF

45歲以下的民主黨員 高達4成主張撤換拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。