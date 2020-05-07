經濟數據不佳 道瓊收跌218點

道瓊工業平均指數和史坦普500指數3天來首次下跌，因投資人面對重新開放經濟的展望以及慘淡的美國就業數據。

道指下跌218.45點或0.91%收2萬3664.64點。史指下跌20.02點或0.7%收2848.42點。那斯達克綜合指數上漲45.27點或0.51%收88545.39點，因大型科技股繼續走強。

臉書和Netflix分別上漲0.68%和2.26%。亞馬遜上漲1.44%，而蘋果上漲1.03%。

Truist/SunTrust Advisory首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示：「成長型股票己迅速重新確立市場領導地位。」並指出價值型股票「在一周之內回升又走跌」。他補充說，在今年稍早出現巨幅波動後，市場一直在「更傾向於區間震盪」。

由於原油價格逆轉下跌2%，股市也受到抑制。西德州中質原油(WTI)期貨中足連5交易日升勢，5月來上漲約28%。油價的下跌導致史指能源類股下跌2.6%。西方石油(Occidental Petroleum)下跌12.42%，而Helmerich & Payne下跌6.12%。

即使經濟數據不佳，各州仍在重新開放。加州將允許服裝店、書店和花店最快在8日重新開放路邊取貨，而紐約計畫下周放寬對製造商、建築和特定零售商的限制。限制的放鬆使投資人看好經濟將在不久的將來重新開啟。

保德信金融(Prudential Financial)首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場正在掌握經濟開放的商機，儘管可能會分階段實施，但越來越多州正在開放。」「就新確診案例來說，目前的數字仍未表明開放經濟後會導致案例增加。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國新冠病毒確診病例已達至少120萬人，並造成7萬多人死亡。但新增病例數已見趨緩。

川普總統5日承認，新冠病毒會「導致更多死亡」，但他表示，企業即使不重新開業，也會有其他方式讓人們喪命，例如藥物過量和自殺。

最新的經濟數據繼續顯示，病毒造成經濟損失和停滯。ADP和穆迪分析公司(Moody’s Analytics)的報告顯示，上月私營部門就業人數減少2020萬，是史上最糟。不過，這還不及《道瓊》估計的2200萬個。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說：「這是因政府強迫企業關閉而消費者不敢外出。」「但是我們知道，隨著企業重新開放，許多工作將恢復原狀，但肯定不會恢復到2月的水平。」

他說：「說實話，這是個癒合過程，會需要好幾年的時間。」