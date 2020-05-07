新冠藥瑞德西韋本月開始生產 可能至少要這麼多錢...

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
瑞德西韋可望對抗新冠肺炎。路透
瑞德西韋可望對抗新冠肺炎。路透

孟加拉製藥業者Beximco資深主管表示，本月將開始生產瑞德西韋。這是目前最有希望對抗新冠肺炎的實驗性抗病毒藥物，由美國藥廠吉利德（Gilead）所研發。

路透報導，Beximco營運長Rabbur Reza 6日表示，該公司本月將開始生產瑞德西韋，該藥物的價格定在每劑5,000至6,000塔卡（taka）間，約59至71美元間。他補充說，一名患者需要注射到靜脈的使用次數，可能為5到11劑。

Beximco的定價顯示，在這個南亞國家，每名接受瑞德西韋療程的患者，所需花費可能落在295美元至781美元間，取決於病狀的嚴重程度、所需的藥劑數量和藥物的最終定價。

這些數字是首次定出瑞德西韋的價格；吉利德已捐贈150萬劑幫助美國的病患，但尚未宣布定價。

理論上，吉利德擁有瑞德西韋的專利權，但國際貿易法規允許孟加拉等最低度開發的國家可以無視專利，因此可用較低成本製造藥品，讓當地民眾負擔得起。

瑞德西韋 患者 孟加拉

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