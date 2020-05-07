肉價變貴 人造肉大賣

美國人造肉品牌Beyond Meat上季營收成長逾一倍，獲利轉正，顯示在新冠肺炎疫情衝擊食品供應鏈的情況下，Beyond Meat的合作夥伴與零售業者大舉採購人造肉。

金融時報報導，Beyond Meat第1季營收較去年同期成長141％至9,710萬美元，淨利為180萬美元或每股純益（EPS）0.03美元，優於去年第1季的虧660萬美元。

在疫情打亂美國供應鏈、引發肉價上漲之際，Beyond Meat正準備在價格方面與傳統肉類直接競爭。執行長布朗（Ethan Brown）表示，「牛肉價格已大幅升高」，該公司第2季將把特定產品打折，以「進一步吸引消費者」。

以往人造肉的價格相對較高，被認為是吸引廣大消費者的障礙。在美國肉品加工廠關閉的效應擴及全美食品產業之際，肉類批發價格已上漲。

Beyond Meat持續全力擴張零售商店領域，近來已與亞馬遜生鮮配送服務Amazon Fresh達成協議。目前該公司的產品已在沃爾瑪、亞馬遜旗下的全食超市販售。疫情導致餐廳關閉用餐區，加上行動限制，讓Beyond Meat自身及合作夥伴都大受衝擊，也迫使公司撤回今年的財測。