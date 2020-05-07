溫蒂窘境…沒漢堡可賣

速食連鎖業者溫蒂漢堡（Wendy's）近兩成美國門市已無法供應漢堡，原因是美國部分肉品加工廠停擺，引發肉品短缺，凸顯新冠肺炎疫情對速食業者帶來的衝擊。

Stephens公司分析師盧瑟福（James Rutherford）的團隊實地訪查的結果顯示，溫蒂18%的美國門市已完全用光牛肉，但美國並未出現全面短缺牛肉的問題。在全美有約5,800個據點的溫蒂，目前正在解決這個問題。

溫蒂發言人表示：「大家都知道全美牛肉供應正面臨生產挑戰。我們持續為所有門市供應漢堡，一周送貨二到三次，和正常送貨時程相同。然而，在部分餐廳，我們菜單上部分品項目前可能暫時供應有限。」

盧瑟福持續看好溫蒂股票，給予「買進」的投資評級，目標價為每股21美元。溫蒂股價5日收盤挫跌2.4%，報每股18.81美元。

不過，盧瑟福也表達對牛肉短缺的憂心，因為供應新鮮牛肉是溫蒂的招牌，投資人甚至可能回憶起溫蒂1980年代「牛肉在哪裡？」的知名廣告。由於溫蒂無法仰賴冷凍肉品，因此和漢堡王、麥當勞等同業相比，溫蒂受到肉品供應中斷的影響更嚴重。

美國肉品供應問題從4月來已成為關注重心。豬肉加工業者史密斯菲爾食品公司（Smithfield）表示，疫情已迫使一些工廠關閉，包括泰森食品在內的其他肉品處理業者，也在接下來數日發布類似警訊。美國農業部的數據顯示。

美國量販業者好市多（Costco）則對牛肉、豬肉與雞肉銷售進行限購。