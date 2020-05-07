藝電、動視暴雪 繳佳績

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

美國兩大電玩遊戲業者藝電（Electronic Arts）與動視暴雪（Activision Blizzard）上季財報皆亮眼，因為民眾在居家避疫期間尋求娛樂與社交連結。

藝電年度第4季營收為13.9億美元，高於去年同期的12.4億美元；受惠於一次性租稅優惠，該公司上季獲利為4.18億美元或每股純益（EPS）1.43美元。藝電預估，今年營收為55.3億美元，EPS為3.35美元。

藝電營運長兼財務長約根森說，很早便見到數位版與實體版遊戲銷售上揚，推測在各行各業開始關門前，銷售即升溫，而這樣的動能依舊持續、數位銷售仍強勁。

動視暴雪第1季營收雖然下滑到17.9億美元，不如去年同期的18.3億美元，但仍優於該公司原先預估，且獲利提高至5.05億美元或每股盈餘65美分。動視暴雪並指出，上季銷售動能延續至本季，且4月銷售還升溫。

動視暴雪預估，今年營收為68億美元，EPS2.22美元，優於原估的營收64.5億美元，EPS為1.85美元。

動視暴雪執行長柯提克說，今年仍會按原定時程推出產品，不受疫情影響，「我們內容的數位本質，代表我們的創意人才能在家中持續為產品陣容工作。」

暴雪 疫情

延伸閱讀

華固首季EPS 0.56元 國票金融大樓交屋帶動Q2營運跳升

達爾膚年首季營運穩健 EPS 1.13元

宏碁首季獲利季增63.6% EPS 0.18元

達興材料公布首季財報 EPS 1.67元

相關新聞

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

向全國致歉 三星第三代掌門：子女不接班

南韓最大財團三星集團副會長李在鎔六日就接班、阻撓工會成立等問題發表聲明，表示公司在發展過程中未能嚴格堅守法律和道德，辜負國民期待，就此向全體國民道歉，並宣布不會把公司的經營權交由其子女繼承。五十一歲的李在鎔是三星第三代掌門。

點出十大危險趨勢 羅比尼：全球面臨更大蕭條

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，新冠肺炎疫情使世界面臨的困境更嚴峻，他特別點出十大危險趨勢，將使全球經濟在2020年代稍後出現一場L型的「更大蕭條」（Greater Depression） 。

藝電、動視暴雪 繳佳績

美國兩大電玩遊戲業者藝電（Electronic Arts）與動視暴雪（Activision Blizzard）上季財報皆亮眼，因為民眾在居家避疫期間尋求娛樂與社交連結。

肉價變貴 人造肉大賣

美國人造肉品牌Beyond Meat上季營收成長逾一倍，獲利轉正，顯示在新冠肺炎疫情衝擊食品供應鏈的情況下，Beyond Meat的合作夥伴與零售業者大舉採購人造肉。

溫蒂窘境…沒漢堡可賣

速食連鎖業者溫蒂漢堡（Wendy's）近兩成美國門市已無法供應漢堡，原因是美國部分肉品加工廠停擺，引發肉品短缺，凸顯新冠肺炎疫情對速食業者帶來的衝擊。

【名家觀點】學巴菲特投資 超前部署得看3數字

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，隨著疫情可望逐漸趨緩，民眾關心投資如何「超前部署」，不過「股神」巴菲特日前表示「目前還沒找到吸引人的標的」。至於投資人要如何抓對時間逢低布局，除了要注意「二低一高」的現象，投資更要避開一些地雷，超前部署才有機會超前獲利。

美企4月裁員逾 2,000 萬人

新冠疫情限制措施使美國商業活動幾乎停擺，有「小非農」之稱的ADP的就業報告指出，美國民間企業4月裁員逾2,000萬人，為18年來最慘紀錄，顯示封鎖措施可能對美國經濟造成不易抹滅的衝擊。

迪士尼上季淨利銳減91% 串流服務用戶大增成亮點

受新冠肺炎疫情衝擊，迪士尼公司（Walt Disney）上季營業利益銳減37%，預估全球經濟趨緩將在可預見未來影響旗下所有的事業，但串流服務Disney+用戶已超過5,400萬人，成為這個娛樂集團的罕見亮點。

黃金ETF持有現貨突破 3,000 噸

儘管全球股票上漲，再加上各國邁向解除封鎖措施，帶動風險偏好情緒增溫，但黃金仍吸引一批支持人士，黃金擔保的指數股票型基金（ETF）持有黃金量突破3,000噸，創下新高紀錄。

Airbnb歐洲訂房量大增

網路民宿業者Airbnb在一些歐洲國家的訂房量大增，尤其是丹麥與荷蘭兩國，象徵在各國政府逐漸鬆綁封鎖措施之際，居家避疫的民眾已開始規劃假期。

印度服務業PMI落至5.4

印度上月服務業活動堪稱崩潰，凸顯在長達40天的嚴格封鎖期間，印度經濟大幅萎縮。然而，印度股市6日收漲，從近兩周的最低點反彈，因投資人預期印度政府會祭出更多振興措施。

熱門新聞

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

美五歲童開休旅上路去買車 網友驚：踩得到油門？

美股因經濟解封隨油價繼續上漲 Fed對經濟復甦澆了冷水

分不清要貼標籤！機率僅有兩億分之一 英女產下同卵三胞胎

股神看壞我看好 投資人連續44天敲進航空ETF

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。