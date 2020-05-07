藝電、動視暴雪 繳佳績

美國兩大電玩遊戲業者藝電（Electronic Arts）與動視暴雪（Activision Blizzard）上季財報皆亮眼，因為民眾在居家避疫期間尋求娛樂與社交連結。

藝電年度第4季營收為13.9億美元，高於去年同期的12.4億美元；受惠於一次性租稅優惠，該公司上季獲利為4.18億美元或每股純益（EPS）1.43美元。藝電預估，今年營收為55.3億美元，EPS為3.35美元。

藝電營運長兼財務長約根森說，很早便見到數位版與實體版遊戲銷售上揚，推測在各行各業開始關門前，銷售即升溫，而這樣的動能依舊持續、數位銷售仍強勁。

動視暴雪第1季營收雖然下滑到17.9億美元，不如去年同期的18.3億美元，但仍優於該公司原先預估，且獲利提高至5.05億美元或每股盈餘65美分。動視暴雪並指出，上季銷售動能延續至本季，且4月銷售還升溫。

動視暴雪預估，今年營收為68億美元，EPS2.22美元，優於原估的營收64.5億美元，EPS為1.85美元。

動視暴雪執行長柯提克說，今年仍會按原定時程推出產品，不受疫情影響，「我們內容的數位本質，代表我們的創意人才能在家中持續為產品陣容工作。」