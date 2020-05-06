歐元被低估？或歐元將貶？美銀：兩者皆是

美國銀行（BofA）利率與貨幣團隊6日發布報告指出，歐元匯價此刻被低估，但年底前可能走貶。

乍看下，上述對歐元的評估似乎互相矛盾。但美銀分析師團隊指出，根據美銀的模型，歐元現在相對於美元的匯價被低估約10%。該模型檢視通膨調整後的匯率長期平均值、購買力平價指標（例如「大麥克指數」），以及國際貨幣基金（IMF）發布的估計數據。

巴隆周刊（Barron's）報導，今年歐元貶值約4%，表現不算太差。在新冠肺炎疫情爆發初期，歐元甚至隨交易員結清套利交易而挺升，市場漲勢也為歐洲單一貨幣升勢推波助瀾。

但美銀團隊指出，歐元的隱憂不少。

一，歐元區經濟乃至於全球經濟展望惡化。美銀估計今年全球國內生產毛額（GDP）可能萎縮3%，歐元區經濟甚至可能猛摔7.6%。（美銀預測值比分析師共識預測悲觀。）

二，歐元區刺激方案不夠力。據美銀估計，平均來說，目前為止歐元區財政刺激的規模占GDP比率僅約2%，遠低於美國的9%。「復甦基金」（Recovery Fund）雖有助於提振成長，但需要時間落實，而成員國意見強烈分歧，妥協之後，可能削弱這筆基金。

三，市場價格或許已開始反映歐元區的主權債信風險，例如，義大利的信用違約交換合約（CDS）利差正在擴大。

四，市場正做多歐元，從美國商品期貨交易委員會（CFTC）可見一斑。美銀自己對做多歐元部位的估計也是如此。

不過，美銀分析師團隊指出，若下列三種情況發生，歐元兌美元匯價可能不貶反升：如果早日發現治療和預防新冠肺炎的藥物與疫苗、全球經濟展望大幅好轉，或歐洲諸國同意透過發行「歐元債券」或「新冠債券」共同承擔一大部分的新增政府債務（「但這似乎不太可能」）。