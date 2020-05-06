三星宣布經營權不傳子女 家族式管理三代告終

三星電子副會長李在鎔6日就集團內部禁忌話題主動開口，宣布不會讓子女繼承經營權。韓聯社指出，這意味著從創始人李秉喆到李健熙會長再到李在鎔的爺孫三代家族經營血緣繼任模式告終。

李在鎔當天發表告全民道歉書表示，不會讓其子女接班，這是由來已久的想法。他2016年12月曾在國會聽證會上表示，隨時願意讓賢，但正式就接班問題表明立場尚屬首次。

他強調，不問性別學歷國籍對外招賢納才是他的責任和使命，讓賢才懷著主人翁意識奮發工作肩負重任引領事業，才能讓三星繼續做三星。

韓聯社報導，外界解讀這番話體現李在鎔對當前現實的認識，即在激烈的全球競爭環境中最高水準的專業經營是企業求生所不可或缺的