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經濟重啟樂觀預期升溫 美股道瓊早盤上揚

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美股6日早盤上揚。路透
美股6日早盤上揚。路透

美股6日開盤上漲，因押注經濟重啟的樂觀預期持續升溫，抵銷美國慘澹的ADP民間企業就業報告。道瓊工業指數上揚124點或0.5%、標普500指數上升0.6%、那斯達克指數漲0.7%，隨後漲幅縮小。

受惠於經濟重啟的個股都走高，服飾商GAP股價漲3.1%，郵輪業者嘉年華、挪威郵輪、皇家加勒比海股價皆漲逾2%；美國航空與達美航空則各漲1.8%和1.3%。

即便穆迪分析公司與ADP的民間就業報告顯示，美國上月民間就業減少2,020萬人，為有紀錄以來最慘，仍無礙美股上攻。不過該報告仍優於道瓊社預估的減2,200萬人。

郵輪 美股

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