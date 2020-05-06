經濟重啟樂觀預期升溫 美股道瓊早盤上揚

「如果必須在丈夫和女僕間選擇，我選擇女僕！」這雖然只是印度婦女的一句玩笑話，但實在地反映了印度中產階級依賴家庭幫傭的程度。不只雇主依賴幫傭的服務，幫傭更需要薪水養家活口，但因疫情影響，不少女幫傭拿不到

2020-05-06 17:05