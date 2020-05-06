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路透：美擬草案 準備讓華為與美商合訂5G標準

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
路透6日報導，美國商務部據悉即將批准一套新規定，擬允許美商公司與中國的華為技術公司攜手合作，共同制定5G網路的標準。歐新社
路透6日報導，美國商務部據悉即將批准一套新規定，擬允許美商公司與中國的華為技術公司攜手合作，共同制定5G網路的標準。歐新社

路透6日報導，知情人士透露，美國商務部正接近批准一套新規定，擬允許美商公司與中國的華為技術公司攜手合作，共同制定第五代行動通訊技術（5G）網路的標準。

去年美國商務部把華為打入「黑名單」後，美國一些科技公司的工程師就不再參與和華為合作發展下一代5G網路標準，因為不確定哪些技術和資訊可與華分享。

路透轉述產業主管和政府官員的說法指出，這使美國陷入某種競爭劣勢，因為美國工程師在標準制定會議上缺席，使華為取得更大的發言權。在這類會議中，與會專家研商發展通訊協定和技術規格，好讓不同廠商製造的設備能彼此互通、使運作更順暢。

產業標準對電信公司意義重大，業者爭先恐後想讓自己的專利技術被認定為技術標準不可或缺的一部分，如此一來，公司的獲利可能因此增加數十億美元。

美國商務部去年5月把華為列入出口管制「實體名單」，限制美國貨物與技術對華為銷售，使一些美商公司對於和華為共同參與制定產業標準產生疑慮。但過了將近一年，消息人士向路透表示，商務部已草擬一套新規定來解決此問題，儘管內容仍可能更動，但基本上將允許美國公司參與華為也是會員的標準組織。

知情人士說，這項草案仍在商務部最後審查階段，一旦放行，將送往其他機構核可。目前不知整個核准過程需要多久時間，也不知是否會遭另一機構否決。

黑名單 專利

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