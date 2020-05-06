預防下一個興隆 滙豐尋求司法管理星石油交易商ZenRock

在「新加坡油王」林恩強的興隆集團驚傳倒閉後，滙豐控股（HSBC）據悉已請求法院將新加坡另一家石油交易商ZenRock置於「司法管理」（judicial management），試圖限制在石油交易業的潛在信用損失。

彭博資訊報導引述消息人士指出，歐洲最大銀行滙豐4日向新加坡高等法院提起聲請，請求將ZenRock商品交易公司置於所謂的「司法管理」（這是一種債務重整形式，由第三方經營這家公司）。 滙豐建議由KPMG主持這項「司法管理」程序 。

在知名的新加坡石油交易商興隆集團宣告倒閉、積欠23家銀行近40億美元的債務之後，滙豐和其他銀行正在加緊努力，以避免更多損失。滙豐在興隆的暴險最多，有6億美元，而該銀行提供ZenRock的信用據了解不到5,500萬美元。

滙豐拒絕評論，ZenRock也未回應這項報導。但消息人士說，預定6月11日召開一場審前會議。

為了回應市場對其財務狀況的臆測，ZenRock上個月發表一項聲明，表示該公司並未接受法定重組或破產保護。 一位知情人士說，該公司仍在營運，並正在與其他債權銀行合作，以協商一項整頓共識。

根據ZenRock向主管機關申報的資料，除了滙豐外，該公司還與Natixis和華僑銀行等其他銀行有貿易融資安排。這些銀行的代表拒絕置評。但根據向新加坡監管機構提交的文件，截至4月23日，ZenRock已償還荷蘭銀行（ABN Amro Bank NV）的欠債。