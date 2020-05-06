避險基金創辦人辛格：這個價值遭低估的金屬將一飛衝天
避險基金Elliott管理公司創辦人、富豪投資人辛格（Paul Singer）上月警告，全球股市最終至少會比2月高點重摔50%。那麼，投資人在股市前景黯淡之際，應該做什麼？
財經網站MarketWatch報導，加碼買進黃金不失為一項好選擇。金融時報（FT）報導，押注黃金才是投資老手在做的事。
辛格表示，黃金是價值遭到大幅低估的資產之一，認為黃金的價值是目前價位的幾倍，原因是各國央行推出的措施，大幅貶低了貨幣價值。
金融時報也說，Elliott管理公司的第1季獲利增加2%，主要受惠於黃金部位的獲利增加。
避險基金業者Caxton Associates和Dymon亞洲資本公司紛紛加入辛格的行列，尋求保護手上的黃金部位，以因應各國推出的超寬鬆貨幣政策。
Dymon創辦人丹尼‧楊（Danny Yong）說：「在央行無限印鈔之際，黃金能成為避風港。」Dymon今年來的獲利大增36%，拜押漲黃金所賜。
根據金融時報，Caxton也經歷二位數的獲利成長，受惠於旗下全球基金和宏觀基金的獲利同步增加，今年迄今分別增加15%和17%。
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