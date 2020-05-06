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印度幫傭沒錢斷炊 雇主缺人家務空轉

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「如果必須在丈夫和女僕間選擇，我選擇女僕！」這雖然只是印度婦女的一句玩笑話，但實在地反映了印度中產階級依賴家庭幫傭的程度。不只雇主依賴幫傭的服務，幫傭更需要薪水養家活口，但因疫情影響，不少女幫傭拿不到工資，為維持生計叫苦連天。而印度封城再延兩週，但考慮開放家庭幫傭重返工作崗位。

中產階級幫傭需求大

根據《BBC》報導，根據官方估計，在中產階級和富裕的印度家庭中，雇用了超過400萬的家庭幫傭，且給付的薪資不多。據非官方估計，這一數字高達5,000萬，這些幫傭中有2/3是婦女。這是一種相互依存的關係，貧困迫使貧民窟和農村人口從事家庭幫傭，以此作為謀生手段，廉價為中產階級提供日常勞動，讓他們的家務能順暢運轉。

但是在過去的6週中，由於印度實行了嚴格的全國封鎖，數百萬的中產階級家庭不得不在沒有女傭、廚師、保姆、司機和園丁的情況下自理家務。一些寶萊塢明星甚至發布了IG視頻，內容是烹飪、清潔和洗碗，顯然他們平常都請人代勞。

一些居民團體表示，不能忽視老年人和體弱者的需求，印度大多數中產階級家庭沒有配備洗碗機和洗衣機，做家務對他們來說很難。

幫傭生計受衝擊

根據《今日印度》報導，加爾各答的家庭幫傭表示，他們的雇主拒絕支付4月份的工資。魯瑪·佩耶拉說，「我已經失業40天了，因為疫情與封城，我的雇主拒絕支付我薪水，原本我在8間房屋工作，每月可賺取7~8,000盧比。我丈夫沒有固定工作，現在我只能完全依賴口糧生活。」她期待能早日復工。

「許多人失去了工作，或說他們在封城期間沒有工資可拿。」在線服務平台Helper4U的負責人古普塔·簡說，在過去一個月中，他們的熱線服務每天收到10到15通來自女傭、司機和廚師求助的來電。「他們說已經快沒錢了，怎麼辦？『我們如何養活孩子？』」只能指引他們去當地慈善機構，可以獲得一些免費口糧。

印度中產階級依賴家庭幫傭的程度很大，但不只雇主依賴幫傭的服務，幫傭更需要薪水養家活口。（photo by Pxfuel）

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印度 薪水

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