迎接下周挖礦獎勵減半 比特幣大回神

比特幣最近又回神了，大約一個月前，價位在6,000美元，現在已攀升回到接近9,000美元。原因是市場預期挖礦獎勵減半最快在5月12日左右發生，將導致比特幣新供應量減少。歷史顯示，前兩次的減半之後，都隨即帶動新一波上漲。

近一個月來的上漲，比特幣市場總值已經增加超過13億美元。

加密幣與區塊鏈投資公司KR1共同創辦人George McDonaugh說：「區塊鏈社群媒體Narratives的作用，猶如星際大戰裡的原力，神秘地帶動並且形塑市場。」他表示，因此別取笑投資人對即將發生的事有點興奮。

比特幣挖礦獎勵減半，是個降低新幣產生速率的機制，大約每四年發生一次。按時程，下周就要出現第三次減半。懷疑論者則是認為，加密幣的價格波動大，經常是很難有理由解釋清楚，利多理應提前就反映完畢。不過以最近的市況，加密幣迷顯然相信歷史前例。