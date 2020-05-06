全世界最低！印度因封城4月服務業PMI摔到只剩下5.4

印度上個月服務業活動幾乎崩潰，充分展現在長達40天的居家封鎖期間，印度經濟正大幅萎縮。

IHS Markit公布，印度4月服務業採購經理人指數（PMI）重摔43.9點至5.4，史上首度跌到個位數，遠低於景氣榮枯線50的下方，是今年全球各地PMI所見最低數值。服務業占印度國內生產毛額（GDP）逾半產值。

IHS Markit表示，由於製造業PMI也大幅下滑，4月綜合PMI由3月的50.6降到7.2。從歷來指數和GDP對照比較，4月GDP按年形同萎縮15%。

IHS Markit發布新聞稿說：「很明顯可見新冠肺炎流行病疫情對印度經濟傷害極深且遠，但隨封鎖措施逐漸解除，印度經濟已度過最壞時期，將開始好轉。」