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亞馬遜勞資爆爭議 副總離職挺勞工

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

電商亞馬遜血汗爭議不斷，副總裁甚至以辭職抗議苛刻的勞工環境。美國電商亞馬遜因疫情帶動網購商機，需求量大增連帶股價上揚，卻不斷傳出壓榨勞工事件，包括開除「吹哨者」以及差勁的工作環境，導致員工於國際勞工節齊聚罷工抗議，而亞馬遜副總裁布雷也因不滿公司對於員工的作為，5日宣布辭職。

副總辭職抗議

根據《紐約時報》報導，提姆．布雷於5日宣布離職消息後，在部落格上痛批亞馬遜罔顧員工安全，甚至開除抗議者，他直批這是「懦夫」的行為。提姆也批評亞馬遜早前開除了兩名倡議勞工權益的工程師，他稱這一系列開除「吹哨者」們的行為是對公司腐敗文化的「最佳證明」。

根據《商業內幕》報導，提姆不但是亞馬遜的老員工，也是優秀的工程師，是XML（延伸標註語言）的起草者之一。自他宣布離職後，已有多家科技公司如Google、華為等前來接洽，但他在推特上表示「現在並不想找任何新工作」。

壓榨勞工爭議頻傳

根據《The Verse》報導，亞馬遜壓榨勞工爭議已久，此次因為疫情影響，亞馬遜的訂單需求量大增，利潤賺飽卻爭議四起，除了沒有給予倉庫勞工足夠的防護裝備，拒絕關閉有人確診的倉庫，甚至開除抗議的員工。

其中一名員工斯莫爾因在紐澤西州組織抗議行動遭開除，引起了紐約檢察總長的注意，批評這是「不人道的行為」。

這樣血汗壓榨的事件並不只發生在亞馬遜電商物流。NBC報導，在5月1日勞工節，包括亞馬遜旗下的連鎖超市Whole Foods、知名零售店Target和沃爾瑪，甚至是物流業Fedex，都有員工響應罷工，抗議公司並沒有因為疫情保護員工，反而讓他們的工作環境更加危險。

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電商 疫情

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