股市漲也要避險! ETF黃金持有量突破3,000噸創新高

儘管全球股票上漲，再加上各國邁向解除封鎖措施，帶動風險偏好情緒增溫，但黃金依然吸引一批支持人士，黃金擔保的指數股票型基金（ETF）持有的黃金量突破3,000噸，創下新高紀錄。

根據彭博資訊彙整的初步資料，黃金ETF持有的黃金在5日達到3,006噸，寫下新高紀錄。今年來流入的資金相當於增加逾420噸黃金，超越2019年全年流入量。

國際黃金現貨價格6日盤中持穩在每英兩1,702.8美元，今年來漲幅達12%，金價在4月曾衝上每英兩1,747.36美元，為2012年來最高。

金價漲至逾七年高點，正逢新冠病毒疫情衝擊經濟，迫使央行與政府加碼推出刺激措施，引發貨幣貶值疑慮。此外，市場也仍擔心，如果各國的解封措施不夠周詳，可能引發第二波感染，導致當前風險資產的大漲走勢消退。

投資人也正觀察美、中之間是否重燃貿易緊張情勢。

AxiCorp公司首席市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「權衡風險後，情勢仍有利於黃金。」「一批資金已準備好在有第二波疫情的初步跡象時投入。」

殷尼斯說：「只要出現有關美中關係可能轉為惡化的一點想法，應該會支撐金價。」

根據彭博資訊初步資料，今年來，ETF的黃金持有量呈現每月連續增加趨勢，從1月增加56噸，到4月增加159.5噸。