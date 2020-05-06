兩成溫蒂餐廳漢堡缺貨 Beyond Meat乘機搶市占

隨著疫情導致美國部分肉品加工廠停擺，引發肉品短缺，速食連鎖業者溫蒂漢堡（Wendy's）部分門市已無法供應漢堡，量販店好市多（Costco）實施肉類購買量限制，以植物為原料的「人造肉」業者Beyond Meat則計劃提供大包裝產品與折扣，希望乘機搶市占。

Stephens公司分析師盧瑟福（James Rutherford）的團隊實地訪查的結果顯示，18%的溫蒂餐廳已完全耗光牛肉，但表示，全國並未出現一致短缺的現象。溫蒂在全美有約5,800家據點，目前正在解決這個問題。

溫蒂發言人表示：「大家都知道全美牛肉供應正面臨生產挑戰。我們持續為所有門市供應漢堡，一周送貨二到三次，和正常的送貨時程相同。然而，在部分餐廳，我們菜單上部分品項目前可能暫時供應有限。」

盧瑟福持續看好溫蒂股票，給予「買進」的投資評級，目標價為每股21美元。溫蒂股價5日收盤挫跌2.4%，報每股18.81美元。不過盧瑟福也表達對牛肉短缺的憂心，因為供應新鮮牛肉是溫蒂的招牌，投資人甚至可能回憶起溫蒂1980年代「牛肉在哪裡？」的知名廣告。由於溫蒂無法仰賴冷凍肉品，因此和漢堡王、麥當勞等同業相比，溫蒂受到肉品供應中斷的影響更嚴重。

美國肉品供應問題從4月來已成為關注重心，豬肉加工業者史密斯菲爾食品公司（Smithfield）表示疫情已迫使一些工廠關閉，包括泰森食品（Tyson Foods）在內的其他肉品處理業者也在接下來數日發布同樣的警訊。美國農業部的數據顯示，目前牛隻屠宰數已比去年同期下滑約30%。

美國量販業者好市多正對牛肉、豬肉與雞肉銷售進行限制，每人每次限購三盒。另一方面，「人造肉」業者Beyond Meat則計劃在疫情導致肉品價格上漲之際，在今夏於美國部分零售店推出冷凍超值包裝，以更大的折扣價來縮減自家漢堡與真正牛肉之間的價格差距。許多分析師原先認為，高價是導致Beyond Meat漢堡排受採納速度緩慢的原因。

根據富國銀行的資料，在第1季，Beyond的絞肉與漢堡排價格約是傳統牛絞肉的兩倍到三倍。

Beyond Meat公布第1季營收成長141％至9,700萬美元，淨利180萬美元，逆轉一年前虧損7,660萬美元的情況。該公司表示，零售業績大幅增加，有助於抵銷餐廳在3月暫時關閉所帶來的影響。