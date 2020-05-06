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股神看壞我看好 投資人連續44天敲進航空ETF

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國航空公司客機沒班可飛，停在奧克拉荷馬州Tulsa國際機場跑道上。（路透）
美國航空公司客機沒班可飛，停在奧克拉荷馬州Tulsa國際機場跑道上。（路透）

股神巴菲特上周末宣布看壞航空股，並且出脫全部航空公司持股。勇敢的投資人卻危機入市搶便宜，沒多理會股神的嚴正警告，規模5.8億美元的美國全球航空股ETF（U.S. Global Jets ETF，代碼JETS）已經連續44天資金淨流入6.32億美元，未因巴菲特踩刹車。

WallachBeth CapitalETF主管Mohit Bajaj認為，交易員急於捕捉航空股反彈，帶動資金流入JETS。巴菲特退出在美國四大航空公司的投資，而這幾家航空公司正是這支ETF的主要持倉。不過，Bajaj說，該ETF共持有34只航空股，分散了風險。「航空類股已經下跌很多。透過ETF購買，降低了持股單一航空公司的風險。」

散戶也大舉進攻，散戶交易平台Robinhood持有JETS的用戶數本周飆升至超過1.9萬。而在3月初時，這個數字只有500。JETS今年已下跌近58%，其中大部分損失發生在2月中旬之後，那時全球開始實施防疫封鎖以防堵新冠病毒擴散。

儘管價格大跌，但做空這支ETF的還是不多。根據IHS Markit的數據，空頭頭寸占JETS未平倉頭寸的百分比目前為2.2%；2019年2月，這個比例曾達到7.8%。

不過Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli認為，未來幾年航空旅行需求仍將受到抑制，在疫苗問世之前，人們可能搭飛機不高。「需求被壓垮，股價已經反映了這一點，這是為何許多人認為是個很好的切入點，」但他警告，「搶進之時別忘了，至少未來一年甚至多年，需求都將受到不利影響。」

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