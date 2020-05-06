迪士尼上季獲利減少14億美元 主題樂園受重創
新冠病毒重創迪士尼，致使上季獲利減少高達14億美元。迪士尼周二（5日）公布3月28日的上季財報，營業利益年減37%至24億美元。其中，光是主題樂園關園的利潤削減就占了10億美元；集團中每個部門的獲利都受到衝擊。
估計本季財報會更惡化，因為上季的數據只計算到疫情更嚴重蔓延到全球的3月少數幾周，一開始衝擊只還侷限在亞洲地區。
以淨利計，上季淨利大跌91%至只有4.75億美元，主要是除了因新冠疫情重傷之外，另外會計上要提列去年收購21世紀福斯公司的帳務。分析師已紛紛調降對迪士尼股票的評級，以新冠病毒的超強傳染力，即使未來逐步解封，公司營運展望仍不佳。
上季調整後的每股盈餘0.6美元，年減63%，遠低於分析師預期的0.86到0.89美元。
迪士尼執行長Bob Chapek樂觀地說：「我們在中國市場看到一些逐漸恢復常態、令人感到鼓舞的跡象。」上海迪士尼樂園計劃在下周分階段重新開放。
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