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西德州原油期貨周二飆漲20% 今早續漲 金價跌

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價周二大漲。 路透
國際油價周二大漲。 路透

西德州原油期貨周二（5日）在紐約交易所連續五日收漲，而且飆漲20%或4.17美元，報每桶24.56美元，創近一個月以來的最高價。布蘭特原油也大漲3.77美元，報每桶30.97美元，是自4月15日以來首次突破30美元。今天亞洲早盤台北時間6時左右，油價繼續走高，西德州6月期貨上漲約5%或1.17美元，每桶報25.73美元。

國際油價走向第六天上漲，主要是市場對產油國因應新冠病毒疫情需求銳減的減產措施持續樂觀。OPEC+生產商現在已經展開歷史性的減產量，美國頁岩油田也正在紛紛停產。

金價格則是下跌，原因在於煉金廠增產，以各國開始逐步放寛防疫封鎖措施，重啟經濟，高盛和摩根士丹利表示，跡象顯示世界經濟正在觸底反彈，進一步削弱了市場將黃金用於避險的需求。RBC財富管理董事總經理George Gero也表示，美股上漲和美元走穩對金價構成阻力。美東時間下午1:34，黃金期貨下跌0.2%，結算價報每英兩1,710.60美元。現貨金價漲至1,705.02美元。

金價 油價

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國際油價 向上叩關

國際油價5日盤中強漲逾10%，布蘭特油價站上每桶30美元關卡，西德州站穩20美元防線，原因是在各大產油國與國際石油公司大幅減產之際，油市寄望於美國車流量回升，與全球各地陸續開始放鬆「禁足」措施，將帶動需求回升。

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