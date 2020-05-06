聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR跌0.8% 未跟上費半漲勢
台積電ADR周二跌0.8%，是費城半導體指數中少數下跌的成份股。
台積電ADR周二收盤跌0.44美元報51.71美元，較台北交易股票溢價4.4%。費城半導體指數周二上漲1.7%。
美股三大指數周二上漲，醫療股攀升，油價勁揚，多國和美國各州開始放寬新冠病毒疫情期間實施的管制措施，設法重啟經濟。不過，美股尾盤大幅回落，因聯準會（Fed）副主席克拉瑞達對經濟萎縮幅度表示悲觀。
道瓊工業指數上漲133.33點，至23,883.09點，漲幅0.6%。標普500指數上漲0.9%，收2,868.44點，那斯達克綜合指數漲1.1%收8,809.12點。
台灣加權股價指數昨天漲54.13點收10,774.61點。台積電漲0.2%，收295.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 64.45 +0.70 65.00 -0.85
中華電 CHT 109.65 0.00 109.00 0.60
台積電 TSM 308.58 -0.84 295.50 4.43
聯電 UMC 14.92 -0.40 15.25 -2.17
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言