台積電ADR跌0.8% 未跟上費半漲勢

美國4月服務業景氣陷入萎縮，為近十年半以來首見，可能促使經濟學家更加認為，在新冠肺炎疫情引發衰退後，經濟只會緩慢復甦的論點。在此同時，美國、義大利、西班牙等十多個國家已計劃或試行鬆綁封鎖，以重振經濟。

2020-05-06 00:16