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台積電ADR跌0.8% 未跟上費半漲勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二跌0.8%，是費城半導體指數中少數下跌的成份股。

台積電ADR周二收盤跌0.44美元報51.71美元，較台北交易股票溢價4.4%。費城半導體指數周二上漲1.7%。

美股三大指數周二上漲，醫療股攀升，油價勁揚，多國和美國各州開始放寬新冠病毒疫情期間實施的管制措施，設法重啟經濟。不過，美股尾盤大幅回落，因聯準會（Fed）副主席克拉瑞達對經濟萎縮幅度表示悲觀。

道瓊工業指數上漲133.33點，至23,883.09點，漲幅0.6%。標普500指數上漲0.9%，收2,868.44點，那斯達克綜合指數漲1.1%收8,809.12點。

台灣加權股價指數昨天漲54.13點收10,774.61點。台積電漲0.2%，收295.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 64.45 +0.70 65.00 -0.85

中華電 CHT 109.65 0.00 109.00 0.60

台積電 TSM 308.58 -0.84 295.50 4.43

聯電 UMC 14.92 -0.40 15.25 -2.17

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 美股

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