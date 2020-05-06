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謙卑看經濟 Fed副主席克拉瑞達看好美國下半年轉正成長

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）副主席克拉瑞達。路透
聯準會（Fed）副主席克拉瑞達。路透

聯準會（Fed）副主席克拉瑞達坦言，新冠肺炎疫情重創美國經濟，但他另一方面仍看好下半年的經濟前景。

克拉瑞達周二在CNBC電視台受訪時說：「我們正經歷著一生中所見最嚴重的經濟萎縮和失業率飆升。但是復甦可能會在下半年開始，這是我今天的預測。」

記者請求具體解釋時，克拉瑞達表示，他預料今年第3季和第4季經濟都將出現正成長。

旦他強調：「目前處於龐大的不確定性，我是個經濟學家，不是傳染病學家。我認為當我們導引經濟時，必須適度謙卑。」

在另一個場合上，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德也表達審慎樂觀的論調。

他說：「如果危機管理得宜，我們在此衝擊中有機會比過去更快復原，美國經濟主要干擾將是在第2季。 」

新冠肺炎 疫情

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