美股因經濟解封隨油價繼續上漲 Fed對經濟復甦澆了冷水

美股三大指數周二上漲，醫療股攀升，油價勁揚，多國和美國各州開始放寬新冠病毒疫情期間實施的管制措施，設法重啟經濟。不過，美股尾盤大幅回落，因聯準會（Fed）副主席克拉瑞達對經濟萎縮幅度表示悲觀。

道瓊工業指數上漲133.33點，至23,883.09點，漲幅0.6%。標普500指數上漲0.9%，收2,868.44點，那斯達克綜合指數漲1.1%收8,809.12點。

微軟和蘋果等大型科技和網際網路股價上漲，提振了美股。蘋果漲1.5%，微軟漲1.1%。

義大利在內的一些遭受疫情重創的國家，以及加州在內的美國部分地區本周開始試探性放鬆封鎖措施，這增加了石油需求復甦的希望。

但克拉瑞達警告，美國經濟需要更多政府支持之後，標普500指數近2%的漲幅幾乎腰斬。川普總統繼續將疫情歸咎於中國大陸，引發對貿易戰復萌的疑慮。

他指出，受全球企業為因應新冠病毒大流行而被迫封鎖影響，美國經濟可能在第2季大幅萎縮，復甦或許會在今年下半年開始。

Robert W.Baird市場策略師Michael Antonelli說：「克拉瑞達收盤時給市場潑了點冷水。」

紐約原油期貨連續第五個交易日上漲，漲幅已超過20%。

醫療保健股在標普500指數各大類中領漲，輝瑞和Regeneron 宣布控制冠狀病毒的努力取得進展。

輝瑞漲2.4%，該公司表示，與德國合作夥伴已開始交付實驗性新冠病毒疫苗用於人體試驗。Regeneron 大漲6%，該公司表示，實驗性新冠病毒混合型抗體可能在夏末面市。

Kingsview Investment Management經理人Paul Nolte表示，「我們現在可能正處於最糟糕的時期，情況將從現在開始逐步改善。」

星巴克公司（Starbucks）漲1.4%，這家咖啡巨頭宣布，計劃在本周末前重新開放85%以上的美國門市。

在線家具零售商Wayfair (W)公布財報後，股價大漲24%。教育科技公司Chegg股價大漲32%，這兩家公司的業績都轉強，因冠狀病毒大流行迫使購物者從實體店轉向電子商務，並迫使學生在家上課。

世界第三大郵輪營運商Norwegian Cruise Line Holdings暴跌22.6%，該公司對能否繼續營運表示懷疑。