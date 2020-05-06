看好經濟重啟、油價連5升 道瓊收漲133點

由於投資人押注美國經濟可能開始再次重啟，而油價連續第5天上漲，股市收漲。

道瓊工業平均指數上揚133.33點或0.56%收2萬3883.09點。史坦普500指數上漲25.7點或0.9%收2868.44點。那斯達克綜合指數上漲98.41點或1.13%收8809.12點。

聯準會副主席克拉里達(Richard Clarida)表示經濟可能需要更多財政和貨幣支持後，主要股指在交易的最後一小時內下跌。道指盤中一度上漲超過400點。

輝瑞以2.28%的漲幅領漲道指。醫療保健和科技產業是史指表現最好的類股，分別上漲超過1%。

投資人考量了第二波新冠病毒案例的擔憂與重啟經濟和放鬆限制的努力。加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，從8日起，該州部分零售商將被允許提供路邊取貨。

同時，紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)說，每天的住院治療和新增死亡人數正在下降，這表明該州已「度過高峰期」。但他也補充說，降幅並未達到官員們所希望的數字。

Fundstrat Global Advisors創始人兼研究負責人李湯姆(Tom Lee)說：「重新開放州的和確診案例數量達到頂峰，而且調降獲利都正在減少不確定性。」「在我們看來，這是股市上揚並轉移到買家市場的主要原因。」

他說，「之前市場充斥賣家，導致史上最快的崩盤。因此，我們認為風險回報仍然有利於買家。」

輝瑞製藥表示已開始進行新冠病毒人體疫苗試驗，股價上揚，也帶動史指衛生保健類股上漲2.2%。

石油價格也因經濟已觸底反彈的希望而震撼，上漲20%，這是連續第5個交易日上漲。油市一直處於動盪中，上月價格曾一度跌至負值。5月初以來原油價格已上漲30%。

在此同時，美國服務業數據不佳， ISM非製造業指數上月跌至2009年3月來最低水平。

AllianceBernstein固定收益高級經濟學者威諾格勒(Eric Winograd)表示：「市場越來越期待經濟重新開放以及逐漸放鬆管制，讓人們再次開始經濟活動。」但是「這種復甦將是漸進的，因為在不同地方，復甦的步伐將有所不同」。

他說：「如果接下來幾個月經濟未現拐點，這將困擾市場。」

在4日上漲後，科技股5日續揚。微軟、蘋果、亞馬遜和Netflix等大型科技股的強勢讓整個市場擺脫負面影響。臉書上漲0.88%，Alphabet和蘋果分別上漲1.97%和1.5%。