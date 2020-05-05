居家辦公防疫 日企業一年燒掉逾121億美元
最新研究發現，因防疫改以居家辦公的日本企業，一年額外成本超過1.3兆日圓（121億美元），而異地辦公可能重塑工作型態，且生產力是一大挑戰。
日本智庫第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）研究推估，一家公司採用線上會議的初步成本，一年約490萬日圓（約4.5萬美元），而日本約28%全職員工採用遠端辦公，因此這筆支出將擴大1.3兆日圓。
該研究所首席經濟學家 Toshihiro Nagahama表示，「因為研究中未涵蓋個人電腦與通訊支出，因此實際支出可能更高。」
二手交易APP企業 Mercari 為職員提供至少6個月、6萬日圓的津貼，補助員工設定遠端工作系統、線上溝通服務的支出。總部在東京的美國網絡服務公司 Six Apart，則省下辦公室租金及員工旅遊花費，提供職員每月15,000日圓的遠距工作津貼。
在東京墨田區的一家金屬加工業者，允許五分之一的勞工改為居家辦公，並為員工租筆電，支付通訊費。該公司會計處表示，這筆費用高到令人大吃一驚。
隨安倍政府宣布全國進入緊急狀態，4月16日起實施居家避疫令，許多公司被迫採用遠距工作的營運模式，以應對新冠肺炎疫情。
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