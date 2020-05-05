疫情過後回歸辦公室生活!? 巴菲特也懷疑

領導波克夏公司（Berkshire Hathaway）的「股神」巴菲特2日表示，疫情可能讓工作型態發生長遠轉變；關閉辦公室關閉和封鎖城市，使數百萬人在過去數周開始遠距工作。

巴菲特說：「辦公室空間的供需情況可能大幅轉變。許多人發現其實可以在家辦公，或找到過去幾年工作以來從未想到的新模式。當世界改變，你就會學著適應。」

巴菲特2日舉行逾四小時的股東大會照樣吸引全球投資人，但不像往年有數以千計的股東親臨現場聽股神和其左右手孟格（Charlie Munger）現身說法、討論公司與全球狀態。這回大會是在空蕩蕩的會場進行直播，由巴菲特回答股東透過電郵提交的問題，孟格則未出席。

巴菲特花了不少時間，解釋他看好美國長期經濟，且是用他向來最不願採用的方式：簡報。巴菲特還談及波克夏未來就業機會、對中小企業「薪資保障計畫」（PPP）的看法，及當局應如何對待前線員工。

●波克夏不排除裁員

巴菲特集團擁有約39.2萬名員工。儘管在上季末持有的現金部位達1,373億美元，但巴菲特表示近期可能需要裁汰部分員工。

由於波克夏製造部門的需求驟減，「在這個情況下，我們之後可能裁員。但我相信在未來五年，波克夏將招募更多員工。」

●薪資保障計畫「讚」

波克夏旗下全資子公司均未申請政府補助或獲得PPP計畫紓困金，巴菲特讚賞政府這項計畫。PPP貸款計畫適用於員工人數不到500人的中小企業，主要目的是鼓勵中小企業不裁員。

●前線人員應該加薪

當被問及應如何進一步支持醫療照顧人員、外送員及餐飲員工等前線人員時，巴菲特認為應給予漲薪或更多尊重。巴菲特表示，一個理想經濟型態，應讓每周工作40小時的勞工，有能力養家活口；許多前線員工需要兼差，且肉類工廠和倉儲員工近幾周罷工，抗議工作條件。