美國4月服務業景氣萎縮 逾十年來首見
美國服務業景氣4月陷入萎縮，為近十年半來首見，可能強化美國經濟不易從薪冠肺炎疫情所導致的衰退中復甦之觀點。
美國4月ISM非製造業指數跌至41.8，是2009年12月以來服務業景氣首度萎縮，也是2009年3月以來最低。該指數今年3月為52.5。
ISM的調查資料顯示，4月的商業活動、新訂單和就業的次指標均降至歷史低點。ISM上周公布的4月製造業指數也呈現類似的下滑，凸顯美國經濟正以近代未曾出現的步調萎縮。
美國4月ISM綜合指數下跌10.7點，跌至11年新低點41.8，高於經濟學家預測的中位數（38），因供應商交貨次指標竄升至歷史高點78.3；該指數竄高，代表交貨所需時間更長。
供應商交貨次指標走高，通常是反映需求上升導致供給吃緊，但目前反映的是新冠疫情相關的供給受擾和企業關閉。
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