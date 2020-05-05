瑞銀：展望今年油價 明年會更好

瑞銀集團（UBS）樂觀看待油價回漲，因受疫情衝擊的經濟體本月陸續鬆綁封鎖措施和旅行禁令，石油需求可望回升，再加上在目前低油價和生產商大幅削減資本支出的環境下，石油產量將受到抑制。

瑞銀分析師5日表示，「我們因而預期油市在第3季有望回穩，甚至到第4季還可能出現供不應求的情況，布蘭特原油年底前會回升至每桶43美元，明年年中則攀抵每桶55美元」。

做為全球基準的倫敦布蘭特原油5日盤中報每桶30.3美元，美國西德州原油（WTI）報每桶24.15美元。

布蘭特原油今年來已崩跌約56%，西德州原油則跌逾60%，上月還出現歷史首次的負油價，主因為新冠肺炎疫情迫使全球各國實施封鎖措施，拖累石油需求。

瑞銀表示，「我們仍預期本季石油需求大幅萎縮，不過比我們先前預期的少；如今我們預估，相比一年前，第2季每日減少1,500萬桶原油，低於先前原估減少2,000萬桶。

瑞銀認為，石油需求有望在今年下半年持續回升。然而，該銀行補充說，受疫情改變的消費行為，需求可能無法迅速回復到疫情危機前的水準。

瑞銀並預估，相比一年前，第2季全球石油供應將每日減少600萬桶，原因是當前的低油價環境無法讓企業弭平營業成本，南北美的油商因而被迫停產。

瑞銀說，就供應面來看，隨著減產力道減弱，OPEC可能會在今年下半年將每日石油產量提高200萬桶。

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油夥伴國，5月1日起將啟動每日減產970萬桶原油的計畫。

瑞銀分析師表示：「然而，非石油輸出國家組織的生產商，很可能因低價而遭重創，進而導致在本季停產。」

在瑞銀看多油價前，高盛銀行也提高對油價的展望。