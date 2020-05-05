美股開盤漲近300點 各國逐步重啟經濟報利多

2020年的股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏股東會很不一樣。今天（5／3）台灣時間凌晨4點45分，全球投資人矚目、巴菲特旗下的波克夏股東會登場，這也是美國在疫情重災之下的第一個重量級股東會。究竟這位「投資之神」釋出什麼重要訊息？

2020-05-05 09:20