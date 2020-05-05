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美股開盤漲近300點 各國逐步重啟經濟報利多
美股三大指數5日開盤全面上漲，道瓊工業指數上漲跌約1.23％或293點，愈來愈多經濟體鬆綁防疫禁令，提振市場信心；國際油價連續第五日上漲，創9個月來最長漲勢，帶動能源股漲勢。
標普500指數上漲1.28%；那斯達克指數漲1.41％。
全美率先實施封鎖措施的加州，將從8日起逐步解封；州長紐森樂觀表示，疫情已到了轉折點，第一階段解封措施將允許商店透過路邊取貨銷售書籍、鮮花及其他商品。
主要經濟體開始放寬防疫管制，為經濟復甦帶來些許信心和希望。但美中緊張局勢升溫，以及憂心第二波疫情爆發仍令股市承壓。
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