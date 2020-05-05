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疫情重創企業 各國加緊防範大陸併購
南華早報報導，新冠肺炎全球大流行，使許多企業股價大跌，市值驟減，美國、印度、澳洲等多國和歐盟，擔心重要企業因為急需資金而被中國大陸等外國買走，紛紛加緊防範外國併購，例如從嚴審查外國投資，甚至考慮入股重要企業。
疫情大流行造成國際經濟崩潰，是大蕭條以來首見。國際貨幣基金預言全球經濟衰退，聯合國估計全球收入損失2兆美元。
美國航空巨擘波音和歐洲航空巨擘空中巴士，從二月中旬以來市值都減少近六成，義大利石油巨擘國家碳化氫公司（ENI）和澳洲最大礦業公司必和必拓（BHP Group），一月以來股價降了四成。
金融時報報導，歐盟競爭事務專員維斯特格上月說，歐盟國家應考慮買下重要企業股份，防止中國收購。
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