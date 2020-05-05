疫情重創企業 各國加緊防範大陸併購

新冠肺炎造成全球許多工廠和商家關閉，數億低薪勞工可能因此失業，再次陷入貧困。受疫情影響最嚴重的是在地下經濟體系中工作的全球20億人口，他們領不到失業補助和醫療保障。開發中國家政府也因經濟衝擊無力援助國民。更糟的是，富裕國家自身難保，無力提供開發中國家援助或免除其債務。

2020-05-05 07:00