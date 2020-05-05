印度提供盧森堡兩倍大土地 吸引跨國企業離開大陸

彭博資訊報導，新冠肺炎疫情從中國大陸爆發，導致許多以大陸為製造基地的企業供應中斷，損失慘重，開始設法降低對大陸的依賴，印度看準這波需求，提供總面積近盧森堡兩倍大的土地，吸引企業離開大陸、前進印度。

印度提供的土地總面積為46萬1589公頃，散布在全國各地，其中11萬5131公頃是既有的工業區，分布在古吉拉特、馬哈拉施特拉、泰米爾納德和安德拉邦。

根據世界銀行資料，盧森堡面積24萬3000公頃。

取得土地一直是投資印度最大障礙之一，企業收購土地時，往往要跟小地主周旋。