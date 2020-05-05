馬來西亞降息2碼 為重啟經濟提供支撐

馬來西亞央行5日宣布降息兩碼，將隔夜政策利率降至2%，降息幅度為2009年初以來最大，期望進一步拉抬正在重啟的經濟。

在彭博資訊訪調的20名經濟學家中，14人預測降息2碼，5人預測降息1碼，1人預測利率不變。

馬來西亞央行在聲明中表示：「經濟環境在上半年尤其面臨挑戰。不過，財政刺激措施加上貨幣與財政措施，將為經濟提供一些支撐。」

大馬正加入鄰近的印度、新加坡與越南逐步放寬封鎖限制措施的行列，試圖振興經濟。馬國已解除宵禁，拆除全國的路障，多數領域已獲允在4日重新開放。

馬來西亞的封鎖措施預定到5月12日全面結束。總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）曾表示，這次封鎖估計造成大馬損失630億馬元（146億美元）。